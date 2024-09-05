Політика

Кірбі заявив, що Україна не зможе вразити більшість аеродромів РФ з ATACMS
5 Вересня 2024 09:42
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рф, сша, україна
Джон Кірбі / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Під час брифінгу радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна не зможе вразити військові аеродроми РФ за допомогою ATACMS. 

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“В нашій політиці щодо ударів вглиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії.

Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм (українцям – ред.) АTACMS і скажемо – “гаразд!” І вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це помилковий аргумент”.

Водночас радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США зазначив, що США продовжують працювати над посиленням української ППО:

“Те, що робить Путін, – він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається, особливо напередодні зими, вивести з ладу енергетичні мережі. Це огидно. На жаль, це його метод. Це не щось нове, чого він не робив раніше.

Нічого не змінилося в нашій позиції, що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти, аби захистити себе. І саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою в цих безпекових пакетах, які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру”.


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