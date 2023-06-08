Кім Чен Ин заборонив самогубства

Лідер КНДР Кім Чен Ин заборонив громадянам країни здійснювати самогубство та прирівняв його до “зради соціалізму”, повідомляє Mirror.

Як зазначається, диктатор назвав самогубство «зрадою соціалізму» та наказав місцевим органам влади вжити превентивних заходів.

В країні відбувається різке зростання числа громадян, які наклали на себе руки, кількість самогубств цього року зросла на 40%, порівняно з показником минулого року.

“У Північній Кореї багато внутрішніх хвилювань через важке життя людей”, – йдеться у публікації.

Повідомляється, що, незважаючи на наказ, посадовці Північної Кореї на місцях досі не змогли знайти відповідного рішення в ситуації, що склалася.