Політика

Кім Чен Ин вже у Росії

12 Вересня 2023 07:11
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корея, росія

Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав із Пхеньяну спецпоїздом і вже прибув до Росії. 

Про це повідомляє російське пропагандиське видання “РИА Новости”.

Його супроводжують високопосадовці, військові та міністр закордонних справ.

На фотографіях північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), крім лідера КНДР, який готується до відбуття, можна побачити десятки чиновників, військових та інших громадян, які прийшли його проводжати.

Відомо, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та Кім Чен Ина пройде на Далекому Сході.


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