Кім Чен Ин перевірив базу міжконтинентальних балістичних ракет

Диктатор Північної Кореї відвідав базу міжконтинентальних ракет, наказавши військовим “у будь-який момент” залишатися готовими до контрудару по ворогу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, на фотографії, опублікованій офіційним корейським центральним інформаційним агентством, видно, як Кім розмовляє з офіційним представником, стоячи біля міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть нести ядерну боєголовку на материкову частину США.

Видання припускає, що північнокорейський лідер таким чином намагається підвищити свій авторитет напередодні президентських виборів у США.

“Північна Корея має звичку вдаватися до провокаційних дій, включаючи проведення випробувань балістичних ракет і ядерних пристроїв, які збігаються з виборами в США, і останній візит, схоже, спрямований на привернення уваги до її військової могутності перед голосуванням 5 листопада”, – йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин заявив, що ядерні активи США становлять “постійно зростаючу загрозу” для Північної Кореї та вимагають від Пхеньяна посилити стримування війни, щоб завдати стратегічного контрудару “ворогам у будь-який час за різних обставин”.