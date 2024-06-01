Кримінал

Кількість жертв удару по Харкову в ніч на 31 травня зросла до семи

1 Червня 2024 09:46
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харків, ракетні обстріли
У Харкові з-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки деблоковано тіло ще однієї людини. За уточненими даними в житловому будинку загинули 7 людей, 24 постраждали / Фото ДСНС

У Харкові вже сім жертв після вчорашнього удару по житловому будинку в Новобаварському районі.

Загиблі – четверо чоловіків і три жінки. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Опівночі 31 травня росіяни завдали подвійного удару ракетами С-300 по житловій забудові. Така тактика окупантів спрямована на те, щоб завдати якомога більшої кількості жертв і поранених. Адже під час другого обстрілу атакують зазвичай медиків, поліцію та рятувальників.


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