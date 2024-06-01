Кількість жертв удару по Харкову в ніч на 31 травня зросла до семи

У Харкові вже сім жертв після вчорашнього удару по житловому будинку в Новобаварському районі.

Загиблі – четверо чоловіків і три жінки. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Опівночі 31 травня росіяни завдали подвійного удару ракетами С-300 по житловій забудові. Така тактика окупантів спрямована на те, щоб завдати якомога більшої кількості жертв і поранених. Адже під час другого обстрілу атакують зазвичай медиків, поліцію та рятувальників.