Кількість жертв у Полтаві зросла до 55, пошуково-рятувальні роботи тривають

До 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу у Полтаві. 328 людей постраждали.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди”, – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Полтаві тривають пошуково-рятувальні роботи / Фото: ДСНС

3 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтаві. Під атаку ворога потрапили будівля навчального центру, сусідня лікарня, також частково була зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.