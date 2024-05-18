Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох – сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє – у важкому стані.

Ідентифікувати працівника, який загинув після ворожого удару по заводу, вдалося лише після ДНК-дослідження.



По території підприємства росіяни напередодні вдарили тричі. Знову застосували модифіковані керовані авіабомби УМБП Д-30. На місці здійнялася пожежа на площі 250… pic.twitter.com/q9dojPY4TL — Сергій Болвінов (@serhii_bolvinov) May 18, 2024

17 травня о 15:40 військові росії завдали два удари керованими авіабомбами по Харкову. За адресою працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.