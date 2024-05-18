Кримінал

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох

18 Травня 2024 12:06
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обстріли
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та постраждалі серед цивільного населення: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів / Фото НПУ

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох – сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє – у важкому стані.

17 травня о 15:40 військові росії завдали два удари керованими авіабомбами по Харкову. За адресою працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.


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