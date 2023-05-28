Суспільство

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до чотирьох

28 Травня 2023 11:33
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загиблі, рекетний удар, дніпро

На жаль, кількість загиблих внаслідок російського удару по Дніпру, 26 травня, зросла до чотирьох осіб. Підтверджено загибель трьох людей, які зникли безвісти.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

“Сумні новини. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії”, – пише Лисак.

За словами голови ОВА, серед загиблих є 56-річний лікар, 64-річна співробітниця медичного закладу і 57-річний працівник ветеринарної клініки.

“Загалом та атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття рідним. Жодного прощення агресору за його страшні злочини”, – долав голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, у п’ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про одного загиблого і 23 поранених.

За даними ДСНС, сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу із подальшим горінням, а також пожежа у поряд розташованій будівлі. Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв.м.

В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували.


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