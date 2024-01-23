Кримінал

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову зросла до трьох

23 Січня 2024 10:34
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ракетний удар

У вівторок, 23 січня, Росія атакувала Україну ракетами. Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до трьох.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що травми, несумісні з життям отримали двоє жінок та чоловік. Крім того, травмовано щонайменше 40 осіб, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб. Серед них четверо дітей у стані середньої тяжкості.


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