Кримінал

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

15 Березня 2024 19:25
читать на русском →

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, завданого окупантами по Одесі, зросла до 20 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

“Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб”, – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Одесі в п’ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Раніше було відомо про 19 загиблих і 73 поранених, серед них медики і рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Березня 2024 21:22

У Раді розповіли, на якій стадії зараз законопроєкт про мобілізацію
15 Березня 2024 21:30

Байден назвав Путіна бандитом та закликав підтримати фінансування для України
15 Березня 2024 20:08

На фронті відбулося 69 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ
15 Березня 2024 19:37

Макрон, Шольц і Туск на зустрічі в Берліні погодили низку рішень щодо допомоги Україні
15 Березня 2024 18:21

Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки