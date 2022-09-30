Кількість загиблих у Запоріжжі збільшилась до 25 людей, оголошений день жалоби

Унаслідок обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі загинули 25 людей, 62 поранені, серед них жінки та діти, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Станом на 12:00 25 людей загинули, 62 поранені, серед них жінки та діти, зокрема мелітопольці. 5-річній дитині уламок влучив у живіт, лікарі борються за її життя. 3-річна дитина дивом вижила, але залишилася сиротою”, – написав він у телеграм-каналі.

Постраждали також волонтери, які перевозять ліки на тимчасово окуповані території та евакуювали звідти людей.

Удар стався поблизу контрольно-пропускного пункту у Василівці. Це єдиний КПП, що працює, через який формується колона з цивільних автомобілів для виїзду на окуповану Росією територію.

У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області.