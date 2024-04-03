Суспільство

Кількість загиблих у Тайвані зросла до 7

3 Квітня 2024 11:00
землетрус, Тайвань
Наслідки землетрусу / Getty Images

У середу, 3 квітня у Тайвані стався потужний землетрус, кількість загиблих зросла до 7, ще понад 700 поранено.

Про це повідомляє CNN.

За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився приблизно за 18 км на південь від міста Хуалянь, на глибині 34,8 кілометра. За ним послідувало кілька сильних поштовхів.

Національне пожежне агентство Тайваню (NFA) повідомило, що в результаті землетрусу щонайменше сім людей загинули, 736 отримали поранення, а ще 77 залишаються під завалами.

Спершу про землетрус повідомило Reuters.

Пожежна служба Тайваню повідомила, що одна людина, ймовірно, загинула через обвал каміння у гірському малонаселеному східному окрузі Хуалянь, де був епіцентр землетрусу. 

За даними Центрального метеорологічного управління Тайваню, землетрус мав глибину 15,5 км. 

Зазначається, що через землетрус оголосили про загрозу цунамі. Влада закликала місцевих жителів евакуюватися.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Квітня 2024 10:12

Міністерство оборони Тайваню виявило 30 китайських літаків навколо острова
3 Квітня 2024 09:49

Окупати вдарили по Донеччині: є поранені
3 Квітня 2024 08:08

Окупанти запустили по Україні 4 Шахеди: всі знищені
3 Квітня 2024 07:00

Попри зниження призовного віку, все вирішуватиме західна допомога – ISW
2 Квітня 2024 20:10

Готуємо відповідні кроки щодо контролю за роботою онлайн-казино, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
усі думки