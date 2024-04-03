Кількість загиблих у Тайвані зросла до 7

У середу, 3 квітня у Тайвані стався потужний землетрус, кількість загиблих зросла до 7, ще понад 700 поранено.

Про це повідомляє CNN.

За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився приблизно за 18 км на південь від міста Хуалянь, на глибині 34,8 кілометра. За ним послідувало кілька сильних поштовхів.

Національне пожежне агентство Тайваню (NFA) повідомило, що в результаті землетрусу щонайменше сім людей загинули, 736 отримали поранення, а ще 77 залишаються під завалами.

Спершу про землетрус повідомило Reuters.

Пожежна служба Тайваню повідомила, що одна людина, ймовірно, загинула через обвал каміння у гірському малонаселеному східному окрузі Хуалянь, де був епіцентр землетрусу.

За даними Центрального метеорологічного управління Тайваню, землетрус мав глибину 15,5 км.

Зазначається, що через землетрус оголосили про загрозу цунамі. Влада закликала місцевих жителів евакуюватися.