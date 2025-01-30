Суспільство

Кількість загиблих у Сумах збільшилася до чотирьох людей
30 Січня 2025 08:33
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Пошкоджений "шахедом" будинок в Сумах / Фото: ДСНС
Пошкоджений "шахедом" будинок в Сумах / Фото: ДСНС

Вночі 30 січня після опівночі російський БпЛА влучив у житлову десятиповерхівку в Сумах. Зруйновані квартири на чотирьох поверхах. Вже відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

За даними обласної військової адміністрації, станом на 8:00 внаслідок влучання ворожого “шахеда” в будинок четверо людей загинули та дев’ятеро зазнали травм різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих одна дитина.

“Зруйновано п’ять квартир на чотирьох поверхах, 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80 вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок”, – зазначили в Сумській ОВА.

Рятувальні роботи тривають. Наслідки руйнувань уточнюються.

Аварійно-рятувальна операція в Сумах / Фото: ДСНС

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