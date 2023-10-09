Суспільство

Кількість загиблих у Ізраїлі зросла до 800 – ЗМІ

9 Жовтня 2023 16:02
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ізраїль

Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль станом на 9 жовтня зросла до 800, більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих в результаті нападу ХАМАСу і подальших боїв зросла до 800 осіб.

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що станом на 9 жовтня до лікарень було доставлено 2 506 поранених, з яких 23 перебувають у критичному стані, а 353 отримали серйозні поранення.


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