Кількість загиблих у Ізраїлі зросла до 800 – ЗМІ

Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль станом на 9 жовтня зросла до 800, більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих в результаті нападу ХАМАСу і подальших боїв зросла до 800 осіб.

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що станом на 9 жовтня до лікарень було доставлено 2 506 поранених, з яких 23 перебувають у критичному стані, а 353 отримали серйозні поранення.