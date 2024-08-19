Кількість заброньованих від мобілізації перевищить 1 мільйон, – Міноборони

Наразі близько 930 000 військово-зобовʼязаних українців заброньовані від мобілізації. За тиждень ця кількість перетне межу в 1 млн.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу “Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств”, передає Forbes Ukraine.

За словами заступника міністра оборони, на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований – це не боєць, він ним стане за 3-6 місяців.

“Нормальна побудова захисту держави: коли одні воюють, а інші працюють на оборону. Економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні одиниці підприємств працюють у три зміни. Поряд із тим підтримка (від міжнародних партнерів) не збільшується і збільшуватися не буде”, – вважає Гаврилюк.

Водночас він зазначив, що Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 тис. осіб на ТОТ, зараз – близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тис. осіб.