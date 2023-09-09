Кількість снарядів, що виробляються в РФ, недостатня для війни в Україні – Reuters

Росія нарощує виробництво артилерійських боєприпасів і протягом двох років зможе виробляти до двох мільйонів пострілів на рік, передає Reuters, посилаючись на заяву анонімного західного чиновника. Це вдвічі перевищує прогнози західних країн.

Як вважає співрозмовник агентства, навіть такий темп виробництва не зможе компенсувати витрати боєприпасів на фронті – 2022 року російська армія витратила від 10 до 11 мільйонів снарядів, каже він.

За його словами, російська оборонна промисловість може також вийти на рівень виробництва в 200 танків на рік, і це також вдвічі перевищує очікування Заходу.

Щоправда, такі темпи також не зможуть компенсувати втрати бронетехніки на війні, зауважив держслужбовець.

Розслідувальний проект Oryx, який займається підрахунком втрат на війні в Україні за відкритими джерелами, повідомляє, що після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року було втрачено 2301 російський танк.

З них 1491 танк було знищено, 550 — захоплено українцями, решту пошкоджено або кинуто.