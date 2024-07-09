Кількість постраждалих внаслідок удару по Києву зросла до 117, під завалами знайшли тіло хлопчика

Кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару по Києву станом на ранок 9 липня зросла до 117, серед загиблих 4 дітей.

Про це повідомляє КМВА у Telegram, ДСНС в Telegram.

“Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей”.

У ДСНС уточнили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика.

“Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 − постраждали, 7 осіб врятовано. Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС”.