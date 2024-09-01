Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову збільшилася до 30

За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Харкову відомо про понад 30 постраждалих.

Наразі без загиблих.

Як повідомили в ОВА, серед постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Ударів балістичними ракетами було завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, біля Гідропарку у Київському районі.

“За попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів – є «Іскандери»”, – повідомили в ОВА.

На удари по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський: