Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову збільшилася до 30

За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Харкову відомо про понад 30 постраждалих.
Наразі без загиблих.
Як повідомили в ОВА, серед постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.
Ударів балістичними ракетами було завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, біля Гідропарку у Київському районі.
“За попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів – є «Іскандери»”, – повідомили в ОВА.
На удари по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський:
Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту.
Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.
І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту.