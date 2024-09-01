Кримінал

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову збільшилася до 30
1 Вересня 2024 15:34
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обстріли, харків
Харківський палац спорту. 1 вересня 2024 / Скріншот відео

За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Харкову відомо про понад 30 постраждалих.

Наразі без загиблих.

Як повідомили в ОВА, серед постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Ударів балістичними ракетами було завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, біля Гідропарку у Київському районі.

“За попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів – є «Іскандери»”, – повідомили в ОВА.

На удари по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський:

Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту.
Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.
І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту.


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