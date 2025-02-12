Суспільство

Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Києва збільшилася
12 Лютого 2025 07:58
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Поліція на місці ракетного удару по Києву 12 лютого / Фото: Поліція Києва
Поліція на місці ракетного удару по Києву 12 лютого / Фото: Поліція Києва

Падіння уламків під час ракетної атаки на Київ 12 лютого зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах столиці. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до чотирьох.

Про це повідомили в ДСНС України.

В Оболонському районі внаслідок удару загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до чотирьох, Серед травмованих – дитина. В частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Також ліквідовано пожежу у Святошинському районі, де горів дах багатоповерхівки. У Голосіївському районі сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі, триває ліквідація пожежі.

Наслідки ракетного удару по Києву 12 лютого / Фото: Поліція Києва

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