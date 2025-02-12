Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Києва збільшилася

Падіння уламків під час ракетної атаки на Київ 12 лютого зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах столиці. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до чотирьох.

Про це повідомили в ДСНС України.

В Оболонському районі внаслідок удару загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до чотирьох, Серед травмованих – дитина. В частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Також ліквідовано пожежу у Святошинському районі, де горів дах багатоповерхівки. У Голосіївському районі сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі, триває ліквідація пожежі.