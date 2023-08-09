Кількість постраждалих від вибуху на заводі у Підмосков’ї перевищила 50

Кількість постраждалих внаслідок вибуху на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді Московської області збільшилася до 52 людей.

Про це повідомляє Телеграм-канал російського інформагентства “РИА Новости”.

У ньому з посиланням на губернатора Московської області Андрія Воробйова заявлено, що кількість тих, хто звернувся по медичну допомогу після вибуху в Сергієвому Посаді, зросла до 52.

Перед тим у своєму ТГ-каналі Воробйов давав інформацію про 43 постраждалих з докладною розкладкою важкості поранень: 6 осіб були в реанімації — у них опіки та черепно-мозкова травма, ще 22 особи доставлено до відділення травматології. В інших — осколкові ушкодження середньої тяжкості.

Окремо зазначається, що під завалами можуть перебувати п’ятеро людей. Триває розбір завалів.