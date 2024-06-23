Кримінал

Кількість постраждалих в Харкові збільшилася до 10
23 Червня 2024 16:42
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обстріли, харків
Мурал “Харків – Місто Герой”. Намальований на будинку, який зруйнували російські окупанти 1 березня 2022 року. Художниця – Анастасія Худякова / Фото “Мурали Харкова”

Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей. Одна людина загинула.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років.

Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.

Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.


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