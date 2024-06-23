Кількість постраждалих в Харкові збільшилася до 10

Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей. Одна людина загинула.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років.
Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.
Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.
Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.