 Кількість постраждалих після атаки «Шахедів» по Харкову зросла до чотирьох

Внаслідок атаки ударними дронами по Харкову постраждали четверо людей, є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

«Близько 22:45 ворог «Шахедами» завдав ударів по цивільних об’єктах Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали – три чоловіки і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин», – йдеться у дописі.

За даними Синєгубова, протягом доби росіяни завдали артилерійських та мінометних ударів по більш як

17 населених пунктах області, серед яких Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ. Авіаудари зафіксували в с. Устинівка.

У Куп’янському районі КАБами обстріляли приватне підприємство у с. Грачівка, з артилерії – приватний будинок у с. Моначинівка. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок мінометного удару пошкоджено приватний будинок.

«О 12:20 год відбувся ворожий обстріл ракетою Х-59 смт Коротич Харківського району. Без постраждалих. Близько 16:26 здійснено ракетний обстріл С-300 с. Лісне на Дергачівщині. Без руйнувань і постраждалих. О 18:55 у с. Лісне Харківського району відбувся ракетний удар (ймовірно Іскандер-М). Без постраждалих», – розповів начальник ОВА.

Близько 19:30 війська РФ із артилерії обстріляли с.Івашки Богодухівського району. Внаслідок 9 ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки.

Уночі в с. Лиман Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає.

«На Куп’янському напрямку українські військові відбили 5 атак РФ біля Синьківки», – повідомив Синєгубов.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків розмінували 9,97 га території та знищили 154 вибухонебезпечні предмети.