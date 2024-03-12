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Кількість постраждалих дітей у Кривому Розі збільшилася до десяти

12 Березня 2024 21:33
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ракетний удар
Наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу / Фото: Суспільне

Кількість постраждалих дітей унаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі зросла до десяти, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Відомо вже про 10 дітей і 38 дорослих, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу”, – написав він.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих дітей. Також повідомляли про трьох загиблих дорослих і 38 постраждалих унаслідок ракетного удару.

Увечері 12 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Близько 18:56 у Кривому Розі пролунав вибух, через що у одній з багатоповерхівок міста почалася пожежа.


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