Кількість пошкоджених від ракетного удару будинків у Миколаєві зросла до 71 

У Миколаєві до 71 зросла кількість будинків, пошкоджених внаслідок ранкового ракетного удару по місту військовослужбовцями РФ, ще три – зруйновані вщент.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Укрінформ.

“Інформація станом на 15:00. Наші фахівці продовжують обстежувати територію. Наразі цифри такі: 3 приватні житлові будинки зруйновані, 71 – пошкоджений”, – написав мер.

Він також зазначив, що комунальники на місці працюють: вивозять уламки та сміття, видають ОСБ-плити, плівку, брезент, допомагають жителям.