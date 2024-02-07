Суспільство

Кількість пошкоджених від ракетного удару будинків у Миколаєві зросла до 71 

7 Лютого 2024 16:58
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миколаїв, ракетний удар
Пошкоджений будинок / Telegram Олександр Сєнкевич

У Миколаєві до 71 зросла кількість будинків, пошкоджених внаслідок ранкового ракетного удару по місту військовослужбовцями РФ, ще три – зруйновані вщент.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Укрінформ.

“Інформація станом на 15:00. Наші фахівці продовжують обстежувати територію. Наразі цифри такі: 3 приватні житлові будинки зруйновані, 71 – пошкоджений”, – написав мер.

Він також зазначив, що комунальники на місці працюють: вивозять уламки та сміття, видають ОСБ-плити, плівку, брезент, допомагають жителям.


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