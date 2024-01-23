Кримінал

Кількість поранених внаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до 35 осіб

23 Січня 2024 09:30
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ракетний удар

У Харкові внаслідок удару Росії по багатоповерховому будинку у вівторок зранку, 23 січня, поранення дістали щонайменше 35 людей, загинули дві жінки.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо відомо, що Росія атакувала місто двічі за ранок протикорабельними ракетами Х-22. Під удар потрапили Київський і Салтівський райони.

Війська РФ вдарили лише по цивільній інфраструктурі: зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, знищено автомобілі.

Серед поранених двоє дітей 10 і 12 років, п’ять людей у тяжкому стані. Загиблим жінкам було 40 і 56 років.


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