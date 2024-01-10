Кількість окупантів, які відмовляються йти в наступ, зростає

На фронті зростає кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти у наступ. Вище командування РФ погрожує розстрілами та здійснює фізичне насилля над окупантами.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Нещодавно близько 40 окупантів самовільно залишили окопи та намагалися втекти зі зброєю в бік Криму. Тобто, йдеться про цілий взвод армії РФ. Була інформація, що їх виловлюють і намагаються повернути назад”, – повідомив він.

Через те, що окупанти відмовляються йти в наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії. Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насилля, зазначив речник ЗСУ.

“Так вони стимулюють окупантів до проведення штурмових дій. Вони принижують їх як морально, так і фізично. Свіжомобілізовані, які тільки потрапили на фронт, ще не бачили тих жахіть і нічого не розуміють. Тому відмовляються йти у наступ ті, що вже були на штурмах, вижили якимось чином, але повертатись туди знову їм страшно”, – розповів Штупун.

За його словами, окупанти відмовляються йти в наступ через похолодання та санітарні умови на фронті.

“Вони погоджуються стояти в обороні, але йти в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини РФ завершується в більшості випадків смертю”, – зазначив Штупун.

Впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон. Сам процес завжди відбувається по-різному, зазначив речник ЗСУ.