Кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів, зросла

Більше ніж 1697 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 4 січня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 515 дітей загинули та понад 1182 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 499, Харківській — 312, Херсонській — 143, Київській — 130, Дніпропетровській — 105, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

3 січня внаслідок ракетного обстрілу війська РФ м. Снігурівка Миколаївської області постраждала 15-річна дівчина.

3 січня внаслідок артилерійського обстрілу армією РФ м. Гірник Донецької області отримав тілесні ушкодження 16-річний хлопець.