Суспільство

Кілька тижнів знадобиться для повної відмови від графіків відключення світла 
19 Листопада 2024 13:07
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відключення, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ситуація з електропостачанням має покращитися за кілька днів, однак для повного скасування графіків відключень знадобиться кілька тижнів. 

Таку думку висловив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко в ефірі “Київ24”.

За його словами, ситуація в Одеській області вже покращилася: понад 60% споживачів знову отримують електроенергію, хоча саме цей регіон зазнав найбільших ушкоджень. 

“Ми очікуємо значного покращення ситуації з графіками в найближчі кілька днів. Але для повної відмови від них, ймовірно, знадобиться не кілька днів, а тижні”, — зазначив Бойко.

Він також додав, що енергетики працюють безперервно в три зміни, щоб якомога швидше завершити ремонтні роботи.


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