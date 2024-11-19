Кілька тижнів знадобиться для повної відмови від графіків відключення світла 

Ситуація з електропостачанням має покращитися за кілька днів, однак для повного скасування графіків відключень знадобиться кілька тижнів.

Таку думку висловив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко в ефірі “Київ24”.

За його словами, ситуація в Одеській області вже покращилася: понад 60% споживачів знову отримують електроенергію, хоча саме цей регіон зазнав найбільших ушкоджень.

“Ми очікуємо значного покращення ситуації з графіками в найближчі кілька днів. Але для повної відмови від них, ймовірно, знадобиться не кілька днів, а тижні”, — зазначив Бойко.

Він також додав, що енергетики працюють безперервно в три зміни, щоб якомога швидше завершити ремонтні роботи.