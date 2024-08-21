Керівник одеського ТЦК, якого викрили на багатомільйонній схемі заробітку на військовозобов’язаних, піде під суд

Посадовця одеського ТЦК та СП, який фіктивно робив військовозобов’язаних непридатними для військової служби, судитимуть.

Про це 21 серпня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Багатомільйонну схему із заробітку на військовозобовʼязаних, що діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року, викрили наприкінці травня цього року. За їхніми даними, начальник відділу Приморського РТЦК та СП несанкціоновано втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”. Таким чином, уточнили в ДБР, він відкоригував інформацію щодо 138 чоловіків, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала від 4,5 до 7 тис. доларів. Вона могла принести підозрюваному щонайменше один мільйон доларів, додали в ДБР.

Посадовець обвинувачується за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, за що загрожує до шести років увʼязнення. Раніше йому повідомляли про підозру за ч. 5 ст. 361 ККУ, відповідальність за цією статтею — до 15 років позбавлення волі.

У ДБР уточнили, що встановили всіх військовозобов’язаних, які скористались схемою. Тих, що перебувають в Україні — доставили до військкомату для оновлення даних та мобілізації.