Кримінал

Керівник одеського ТЦК, якого викрили на багатомільйонній схемі заробітку на військовозобов’язаних, піде під суд
21 Серпня 2024 10:36
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дбр, одеса, тцк
Фото: ДБР

Посадовця одеського ТЦК та СП, який фіктивно робив військовозобов’язаних непридатними для військової служби, судитимуть.

Про це 21 серпня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Багатомільйонну схему із заробітку на військовозобовʼязаних, що діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року, викрили наприкінці травня цього року. За їхніми даними, начальник відділу Приморського РТЦК та СП несанкціоновано втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”. Таким чином, уточнили в ДБР, він відкоригував інформацію щодо 138 чоловіків, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала від 4,5 до 7 тис. доларів. Вона могла принести підозрюваному щонайменше один мільйон доларів, додали в ДБР.

Посадовець обвинувачується за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, за що загрожує до шести років увʼязнення. Раніше йому повідомляли про підозру за ч. 5 ст. 361 ККУ, відповідальність за цією статтею — до 15 років позбавлення волі.

У ДБР уточнили, що встановили всіх військовозобов’язаних, які скористались схемою. Тих, що перебувають в Україні — доставили до військкомату для оновлення даних та мобілізації.


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