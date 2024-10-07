Кримінал

Керівницю Хмельницького МСЕК відправили під варту
7 Жовтня 2024 14:51
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корупція, суд
Голова Хмельницького МСЕК у Печерському суді Києва / Фото: Еспресо

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю застави 500 млн 1528 гривень.

Про це повідомляє “Еспресо”.

“Суд ухвалив задовольнити і застосувати до підозрюваної Крупи Тетяни запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 3 грудня цього року. Водночас визначили запобіжний захід у розмірі 165 тисяч – прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 500 млн грн”, – зазначила суддя.

У разі внесення застави, на неї покладуть обов’язки:

  • прибувати за викликом прокурора або суду;
  • не виїжджати з міста Хмельницький;
  • утриматися від спілкування з колегами по МСЕК;
  • здати паспорти.

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, на незаконному збагачені.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США, брендові прикраси та коштовності. Також родині топчиновників належать 30 об’єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.


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