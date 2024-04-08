Кримінал

“Керівництво” ЗАЕС заявило про збиття нового БПЛА над станцією

8 Квітня 2024 20:28
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ЗАЕС / Фото Imago Images

Уламки дрона впали на покрівлю шостого енергоблоку Запорізької атомної електростанції, заявили представники “адміністрації станції”, призначеної окупаційною владою. Як і раніше, вони звинуватили в атаці Збройні сили України.

“Спроби обстрілів Запорізької АЕС з боку ЗСУ тривають. Сьогодні над станцією був збитий дрон-камікадзе. Він упав на покрівлю 6-го енергоблоку”, – цитує агентство “Інтерфакс” повідомлення “керівництва” ЗАЕС. Зазначається, що загроз “порушення меж безпеки” на атомній станції не зафіксовано.

Російські військові захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Цей стратегічний об’єкт багаторазово піддавався обстрілам.

Вибух дрона на території Запорізької атомної електростанції вперше з листопада 2022 року пошкодив захисну оболонку головного ядерного реактора станції. Про це напередодні повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в соцмережі X. За його словами, сталося щонайменше 3 влучання в захисну оболонку реактора. Він також зазначив, що інцидент став “серйозною ескалацією загроз ядерній безпеці” на ЗАЕС. “Такі нерозумні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії та мають бути негайно припинені”, – заявив він.

Після вибуху дрона на території ЗАЕС “керівництво” станції звинуватило в атаці на купол 6-го енергоблоку ЗСУ. За його відомостями, “критичних ушкоджень і постраждалих немає”, а дронів нібито було кілька: один апарат звалився в районі їдальні і пошкодив вантажівку, що доставляла продукти, а інший БПЛА впав біля вантажного порту. За версією “керівництва” ЗАЕС, за 20 хвилин до атаки експерти МАГАТЕ проводили на території станції плановий обхід.

У відповідь на це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов поклав відповідальність за інцидент на російські війська, назвавши удар безпілотника “імітаційним”.

Міністр енергетики України Герман Галущенко 6 квітня в інтерв’ю DW на запитання про те, чи може ситуація з безпекою на ЗАЕС призвести до “ядерних інцидентів”, відповів: “Абсолютно”. “Скільки ще блекаутів (до ядерного інциденту) нам доведеться чекати? Дев’ять? Десять? П’ятнадцять? Двадцять? Те, коли станеться цей нещасний випадок, – це тільки питання часу”, – заявив він.

Через обстріли території Запорізької АЕС існує “цілком реальна небезпека” виникнення ядерної катастрофи, заявив глава МАГАТЕ Гроссі на початку серпня 2022 року. “Я вкрай занепокоєний обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи, що може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами”, – зазначив він.


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