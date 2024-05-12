Суспільство

Керівництво Харківської ОВА перебуває у Харкові – Семенуха

12 Травня 2024 17:02
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хова, іпсо
Будівля Харківської ОДА після ракетних атак російських військових, 1 червня 2023 рік, Харків, ілюстративне фото / Фото Радіо Свобода

Керівництво Харківської обласної військової адміністрації у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи поставлені задачі політичним керівництвом країни та Генеральним Штабом ЗСУ.

Про це заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

“Джерела, що свідомо чи несвідомо поширюють дезінформацію працюють на ворога. Коли це було у перші місяці війни це можна було списати на паніку і відсутність досвіду або перебуванням у «закарпатському котлі». Коли подібне читаєш на третій рік війни – це злочин”, – написав він у Facebook.

Раніше деякі телеграм-канали, які позиціонують себе “харківськими”, розповсюджували чутки, мовляв, “керівництво ОВА третю ніч ховається у Полтаві”, “Синєгубов і КО нормально так крали гроші на будівництві укріплень” і таке інше.


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