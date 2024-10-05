Керівниці МСЕК, у якої вилучили майже 6 млн дол США, повідомлено про підозру – Офіс Генпрокурора

Керівниці МСЕК, у якої вилучили майже 6 млн дол США, повідомлено про підозру у незаконному збагаченні – Офіс Генпрокурора

Затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК, у якої під час обшуків вилучили майже 6 млн доларів США у різних валютах. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси (на фото), а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей, викинувши в вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США (на фото).

Вказані кошти фігурантка не внесла до своїх щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Наразі вилучені під час обшуків кошти визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до банку.

Прокурор вніс до суду клопотання про їх арешт.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряються підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже 2,3 млн доларів США.

Раніше ЗМІ з’ясували, що йдеться про Тетяну Крупу, начальницю Хмельницької МСЕК, членкиню депутатської фракції Хмельницької облради від «Слуги народу» (на фото).

Її чоловік Володимир до 2021 року очолював Управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області.

Син обіймає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду в Хмельницькій області

У родини чиновників є безліч активів, повідомляє ДБР: