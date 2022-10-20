КДБ Білорусі стверджує, що затримав українського шпигуна

У Білорусі затримано українського шпигуна та двох завербованих ним громадян країни. Про це повідомив голова КДБ республіки Іван Тертель, пишуть місцеві ЗМІ.

Керівник відомства пояснив, що затримані білоруси «ступили на шлях зради та працювали на користь іноземної держави» — вони надсилали дані військовій розвідці України.

Також було затримано колишнього військовослужбовця, підполковника, який працював на Службу безпеки України.

«Ми бачимо активізацію ведення агентурної розвідки з боку українських іноземних спецслужб. Ми бачимо, що ситуація у регіоні ускладнюється. І в цьому вина не Республіки Білорусь», – заявив Тертель. Він додав, що щодня фіксується посилення розвідувальної діяльності з української території, а також спроби порушення повітряного простору республіки.