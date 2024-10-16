Політика

Казахстан утримається від подачі заявки в БРІКС
16 Жовтня 2024 13:53
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв / Фото: akorda.kz

Казахстан поки що не планує приєднуватися до БРІКС, хоча президенту країни Касим-Жомарту Токаєву надходили такі пропозиції.

Про це пише казахське видання TengriNews із посиланням на прессекретаря президента Казахстану Беріка Уалі.

“Наразі й, найімовірніше, в доступному для огляду майбутньому Казахстан утримається від подачі заявки до БРІКС, зокрема з огляду на багатоступеневий процес розгляду питання про членство, а також інші моменти, пов’язані з перспективами розвитку цього об’єднання”, = сказав Берік Уалі, відповідаючи на запитання видання.

Уалі зазначив, що Токаєв неодноразово висловлювався на користь ООН як універсальної та безальтернативної організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми.


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