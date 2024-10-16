Політика

Казахстан поки не планує приєднуватись до БРІКС
16 Жовтня 2024 14:56
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брікс, казахстан
Прапор Казахстану / Фото з відкритих джерел

Попри надходження президенту Казахстану пропозицій про приєднання до БРІКС, він поки не планує приєднуватися до організації.

Про це повідомляє The Moscow Times.

“Наразі і, найімовірніше, в доступному для огляду майбутньому Казахстан утримається від подачі заявки до БРІКС, зокрема з огляду на багатоступеневий процес розгляду питання про членство, а також інші моменти, пов’язані з перспективами розвитку цього об’єднання”, – сказав радник і прес-секретар глави держави Берік Уалі.

За словами Уалі, пропозиції щодо вступу до БРІКС розглядалися главою держави “з погляду національних інтересів Казахстану”. Однак поки що Токаєв віддає пріоритет ООН “як універсальній і безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми”, додав він.

Водночас президент Казахстану виступає за реформу Ради безпеки ООН “на основі широких консультацій держав-членів ООН і з урахуванням інтересів “середніх держав””, оскільки, на його думку, цей орган втратив здатність “ухвалювати важливі й доленосні рішення”, зазначив Уалі.

Що стосується БРІКС, то Токаєв “з цікавістю спостерігає за еволюцією” цього об’єднання і збирається взяти участь у саміті блоку в Росії, де планує виступити 24 жовтня на розширеному засіданні у форматі “аутріч”, темою якого буде взаємодія з країнами Глобального Півдня.


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