Казахстан поки не планує приєднуватись до БРІКС

Попри надходження президенту Казахстану пропозицій про приєднання до БРІКС, він поки не планує приєднуватися до організації.

Про це повідомляє The Moscow Times.

“Наразі і, найімовірніше, в доступному для огляду майбутньому Казахстан утримається від подачі заявки до БРІКС, зокрема з огляду на багатоступеневий процес розгляду питання про членство, а також інші моменти, пов’язані з перспективами розвитку цього об’єднання”, – сказав радник і прес-секретар глави держави Берік Уалі.

За словами Уалі, пропозиції щодо вступу до БРІКС розглядалися главою держави “з погляду національних інтересів Казахстану”. Однак поки що Токаєв віддає пріоритет ООН “як універсальній і безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми”, додав він.

Водночас президент Казахстану виступає за реформу Ради безпеки ООН “на основі широких консультацій держав-членів ООН і з урахуванням інтересів “середніх держав””, оскільки, на його думку, цей орган втратив здатність “ухвалювати важливі й доленосні рішення”, зазначив Уалі.

Що стосується БРІКС, то Токаєв “з цікавістю спостерігає за еволюцією” цього об’єднання і збирається взяти участь у саміті блоку в Росії, де планує виступити 24 жовтня на розширеному засіданні у форматі “аутріч”, темою якого буде взаємодія з країнами Глобального Півдня.