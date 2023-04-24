Політика

Казахстан четвертий рік поспіль відмовляється від проведення параду 9 травня

24 Квітня 2023 11:05
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казахстан, перемога

Казахстан у 2023 році не проводитиме військовий парад у День Перемоги нібито задля економії бюджетних коштів, повідомили “Інтерфаксу” у прес-службі Міноборони республіки.

“Проведення військового параду в Казахстані у 2023 році не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв’язку з необхідністю вирішення інших завдань”, – сказав представник міністерства та назвав пріоритетом “підтримання необхідного рівня боєздатності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану”.

У 2020 та 2021 роках військові паради у День Перемоги були скасовані через коронавірус. 2022 року параду також не було з метою економії бюджетних коштів.


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