Суспільство

Катастрофа літака Мі-8: рятувальники знайшли тіла всіх туристів та екіпажу
2 Вересня 2024 12:49
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авіакатастрофа, загиблі
Ілюстративне фото / Вікіпедія

Російські рятувальники знайшли рештки пасажирського вертольота Мі-8Т, виявивши тіла всіх 22 людей, що перебували на борту.

Про це зранку 2 вересня повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

“На Камчатці завершилася пошукова операція в районі аварії вертольота. Рятувальники МНС Росії виявили тіла всіх 22 загиблих, із них 19 туристів і 3 члени екіпажу. Їх доставили в Петропавлівськ-Камчатський для впізнання. Фахівці відомства повернулися в пункт постійної дислокації”, — інформує відомство.

Міськадміністрація Петропавловська-Камчатська написала, що в місті з’явився стихійний меморіал у пам’ять про загиблих Мі-8. Він розташований біля стели “Місто військової слави”. Туди несуть квіти.

Слідчі розглядають дві основні версії аварії гелікоптера на Камчатці: технічну несправність і порушення правил пілотування. Про це повідомило Східне міжрегіональне слідче управління з транспорту слідчого комітету РФ.


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