Суспільство

Катастрофа Boeing 737-800 у Південній Кореї: загинуло 179 осіб
29 Грудня 2024 11:57
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авіакатастрофа, корея
Рятувальники біля місця катастрофи літака в міжнародному аеропорту Муан 29 грудня 2024 року / Фото Reuters

Унаслідок аварійного приземлення літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air у провінції Муан, Південна Корея, загинули 179 осіб. Літак, що виконував рейс із Бангкока, не зміг утриматися на злітно-посадковій смузі, викотився за її межі і врізався в огорожу. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними місцевої телекомпанії MBC, опублікованими AFP, ще на етапі посадки з двигунів лайнера «йшов густий дим», який незабаром переріс у пожежу, що охопила весь літак. Попередні матеріали вказують, що загоряння почалося з хвостової частини.

Причиною катастрофи, згідно з попередньою версією, стало зіткнення літака з птахами під час заходу на посадку. Це призвело до відмови шасі, після чого борт неконтрольовано ковзав смугою.

На борту перебувала 181 особа – 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. Серед пасажирів 173 були громадянами Південної Кореї, а двоє – громадянами Таїланду. За даними агентства Yonhap, вижити вдалося лише двом людям: одному пасажиру й одному члену екіпажу.

Спочатку повідомлялося про 29 загиблих, які перебували у хвостовій частині літака, проте пізніше влада підтвердила загибель 62 осіб. Загальна цифра жертв збільшувалася з надходженням нових даних.

Виконувач обов’язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок, призначений тимчасовим лідером країни на тлі політичної кризи, доручив створити оперативний штаб для реагування на ситуацію. Усі рейси – як внутрішні, так і міжнародні – в аеропорту Муана, розташованому за 288 км від Сеула, було тимчасово скасовано, повідомляє Yonhap.


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