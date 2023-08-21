Касетні боєприпаси виявилися корисними на Куп’янському напрямку – WP

Кореспонденти американської газети The Washington Post у репортажній статті з передової в Україні повідомляють, що касетні боєприпаси, які США надіслали Силам оборони, виявилися корисними для українських військових як інструмент зупинки наступу російських окупаційних військ, зокрема на Лиманському та Куп’янському напрямках.

WP пояснює, що касетні боєприпаси вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи від десятків до сотень менших бомб на площу шириною з кілька футбольних полів. Після цього бомби розриваються на безліч металевих уламків, які можуть сильно нашкодити: відірвати кінцівки або завдати смертельних поранень.

Американські журналісти наголошують, що ці снаряди ніяк не загрожують російським окупантам, які сидять у бліндажу. Водночас вони становлять загрозу для тих, хто знаходиться на відкритій місцевості – наприклад, атакує.

“Головна перевага полягає в тому, що ворог тепер дуже боїться йти на штурм. Вони навіть розпізнають касетні бомби за свистом, який ті видають, коли прямують на ціль”, — сказав Станіслав, артилерист із 14-ї механізованої бригади ЗСУ, з яким поговорили кореспонденти.

За його словами, ця зброя виявилася корисною на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Кремль прагне змусити Україну перекинути резерви з півдня на схід, але касетні боєприпаси, які уповільнюють просування загарбників, дають Україні змогу зберегти свої сили, додають журналісти з посиланням на Станіслава.

Україна використовує касетні боєприпаси для обстрілу густих лісів, коли точне місце розташування окупантів невідоме, для ураження неброньованої техніки та для розпилення бомб над піхотою, щоб вона не могла відкрити вогонь у відповідь.

Як повідомив WP інший український військовий, касетні боєприпаси допомагають Силам оборони наблизитись до укріплених позицій росіян, оскільки піхота ворога залишається в укриттях.

“Вони не висувають голови, коли ведеться касетний вогонь”, – зазначив співрозмовник журналістів.