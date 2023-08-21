Суспільство

Касетні боєприпаси виявилися корисними на Куп’янському напрямку – WP

21 Серпня 2023 11:03
читать на русском →
зброя

Кореспонденти американської газети The Washington Post у репортажній статті з передової в Україні повідомляють, що касетні боєприпаси, які США надіслали Силам оборони, виявилися корисними для українських військових як інструмент зупинки наступу російських окупаційних військ, зокрема на Лиманському та Куп’янському напрямках.

WP пояснює, що касетні боєприпаси вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи від десятків до сотень менших бомб на площу шириною з кілька футбольних полів. Після цього бомби розриваються на безліч металевих уламків, які можуть сильно нашкодити: відірвати кінцівки або завдати смертельних поранень.

Американські журналісти наголошують, що ці снаряди ніяк не загрожують російським окупантам, які сидять у бліндажу. Водночас вони становлять загрозу для тих, хто знаходиться на відкритій місцевості – наприклад, атакує.

“Головна перевага полягає в тому, що ворог тепер дуже боїться йти на штурм. Вони навіть розпізнають касетні бомби за свистом, який ті видають, коли прямують на ціль”, — сказав Станіслав, артилерист із 14-ї механізованої бригади ЗСУ, з яким поговорили кореспонденти.

За його словами, ця зброя виявилася корисною на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Кремль прагне змусити Україну перекинути резерви з півдня на схід, але касетні боєприпаси, які уповільнюють просування загарбників, дають Україні змогу зберегти свої сили, додають журналісти з посиланням на Станіслава.

Україна використовує касетні боєприпаси для обстрілу густих лісів, коли точне місце розташування окупантів невідоме, для ураження неброньованої техніки та для розпилення бомб над піхотою, щоб вона не могла відкрити вогонь у відповідь.

Як повідомив WP інший український військовий, касетні боєприпаси допомагають Силам оборони наблизитись до укріплених позицій росіян, оскільки піхота ворога залишається в укриттях.

“Вони не висувають голови, коли ведеться касетний вогонь”, – зазначив співрозмовник журналістів.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Серпня 2023 12:27

На підвні маємо успіхи, – Маляр
21 Серпня 2023 11:37

У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових
21 Серпня 2023 09:40

В Україні планують створити військову поліцію
21 Серпня 2023 09:14

Росія створює ще одну армію на окупованому півдні, – британська розвідка
21 Серпня 2023 07:37

Ми не плануємо зміну режиму у Росії, – Шольц
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки