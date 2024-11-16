Каролін Лівітт стане наймолодшим прес-секретарем Білого дому

Дональд Трамп оголосив, що призначить Кароліну Лівітт – прес-секретаря своєї передвиборчої кампанії – на посаду прес-секретаря Білого дому у своїй наступній адміністрації, передає BBC.

У 27 років Лівітт стане наймолодшим прес-секретарем Білого дому в історії США.

У заяві Трампа йдеться про те, що вона «відмінно проявить себе на трибуні і допоможе донести до американського народу наше послання, як ми зробимо Америку знову великою».

«Кароліна розумна, жорстка і довела, що є дуже ефективним комунікатором», – заявив Трамп.

Уродженка Нью-Гемпшира, Лівітт вивчала комунікації та політологію в католицькому коледжі Сент-Ансельм. Ще під час навчання вона стажувалася на телеканалі Fox News і в прес-службі Білого дому Трампа. Незабаром після закінчення університету 2019 року працювала спічрайтером для президента, а потім помічником прессекретаря. «Я допомагала готувати прессекретарку Кейлі Макінані до брифінгів під високим тиском і боролася з упередженими мейнстримними ЗМІ», – ідеться на її сайті.

У 2022 році Лівітт балотувалася в Конгрес, але програла на загальних виборах демократу Крісу Паппасу.

Політичні позиції, які вона виклала на своєму передвиборчому сайті, багато в чому збігаються з багатьма пріоритетами Трампа. У сфері економіки вона обіцяла «скоротити податки» і «відстоювати політику зростання і вільного ринку». Прихильниця сильних кордонів, включно з «нульовою терпимістю до нелегальної імміграції», Лівітт заявляла, що домагатиметься завершення будівництва прикордонної стіни.

У січні 2024 року вона стала прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа. І тепер буде наймолодшим прес-секретарем Білого дому в історії США. Попереднім рекордсменом був Рон Зіглер. У 1969 році Річард Ніксон призначив його на цю посаду, коли йому було 29 років.