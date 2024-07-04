Суспільство

Карлсон анонсував інтерв’ю з Зеленським
4 Липня 2024 07:50
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Такер Карлсон / AP

Незабаром може з’явитися його інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив американський журналіст Такер Карлсон у Х.

За його словами, “схоже, ми отримали інтерв’ю із Зеленським”. Він також підкреслив, що домовитися про це інтерв’ю намагався впродовж двох років, а з особливою інтенсивністю після інтерв’ю з Путіним у лютому. 

“Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром”.


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