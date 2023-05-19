Караоке-клуб у Краснодарі перевіряють через пісню Вєрки Сердючки

Поліція Краснодара розпочала перевірку караоке-клубу “Ля Мажор” через включення до треку-листу пісні Вєрки Сердючки “Гулянка”, у приспіві якої є слова “Ще не вмерла Україна”. Співробітники клубу заявили, що не знають, як пісня опинилася у трек-листі, і що у клубі принципово не допускають виконання пісень українською мовою.

Про перевірку повідомив телеграм-канал Shot. Пізніше проведення перевірки виданню “Комерсант – Кубань” підтвердили в прес-службі ГУ МВС Краснодарського краю. На якій підставі проводиться перевірка, невідомо. Як уточнює Кавказ.Реалії, ні гімн України, ні пісня “Гулянка” не внесені до федерального переліку екстремістських матеріалів.

Вєрка Сердючка – сценічний псевдонім українського артиста Андрія Данилка. Його жартівливі пісні популярні у російської аудиторії. Данилко співає російською, але в пісні “Гулянка” цитується перший рядок українського національного гімну: “Льются песни, льются вина / И стучат бокалы в такт. / Ще не вмерла Україна, / Если мы гуляем так!”