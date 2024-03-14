Суспільство

“Капітуляція України, “виплата всіх належних компенсацій Росії”: Медведєв озвучив “російську формулу миру”

14 Березня 2024 11:49
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Дмитро Медведєв / Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував так звану “російську формулу миру”, яка передбачає капітуляцію України, “виплату всіх належних компенсацій Росії” та визнання, що вся територія України – це територія Російської Федерації.

Про це Медведєв написав в Telegram.

За словами Медведєва, щоб досягти так званого “консенсус із міжнародною спільнотою” Україна має оголосити про “повну і беззастережну капітуляцію”, “провести демілітаризацію”, “відправити у відставку всі конституційні органи влади” та “негайно провести вибори до тимчасового парламенту”.

Також заступник голови Радбезу РФ наполягає, щоб західні країни визнали “київський політичний режим нацистським” та провели “примусову денацифікацію всіх органів влади” під контролем ООН.

Крім того, російський чиновник вважає, що Україна має виплатити компенсацію Росії, зокрема, відшкодування родичам солдатів РФ і “офіційно визнати, що вся територія України – це територія Російської Федерації”.

“Такою може бути м’яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів – західних партнерів”.


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