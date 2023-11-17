Канцлер Німеччини звернувся до РФ із закликом припинити війну

І Німеччина, і Туреччина прагнуть, щоби Росія припинила свою війну в Україні якомога скоріше.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у п’ятницю в Берліні.

«Напад Росії на Україну та його далекосяжні наслідки завдають страждань майже всьому світові. Ми поділяємо думку: Росія має якнайскоріше завершити агресію», – сказав Шольц.

Він подякував Туреччині та її лідеру особисто за те, що вони відіграли конструктиву та важливу роль у тому, щоби Україна могла експортувати своє збіжжя попри продовження боїв.

«Гірко, що Москва не продовжує цю домовленість», – сказав канцлер, додавши, що добрим є те, що вдалося організувати експорт українського зерна іншими шляхами. Політик також наголосив на важливості продовження пошуку домовленостей на кшталт Чорноморської зернової ініціативи.

Росія своєю війною, зазначив він, порушує давно домовлене правило: кордони не можуть бути змінені за допомогою сили. Це є зміною часів, і це загрожує європейській безпеці, підкреслив глава німецького уряду.

Під час переговорів, за словами Шольца, також йтиметься про вступ Швеції в НАТО, який турецький парламент має незабаром ратифікувати.

Важливий блок переговорів – ситуація на Близькому сході.

Біженці і міграція – ще одна тема, яку обговорять канцлер і президент. Шольц назвав дуже доброю міграційну угоду між ЄС і Туреччиною від 2016 року та зазначив, що Європа хотіла б продовження цього співробітництва, метою якого є обмеження нелегальної міграції.

Сторони також планують обговорити питання двосторонньої співпраці.

Раніше цього дня Ердоган зустрівся з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Це перший візит Ердогана до ФРН за останні 3 роки.