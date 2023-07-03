Політика

Канцлер Німеччини прокоментував високий рейтинг партії “Альтернативи для Німеччини”

3 Липня 2023 08:35
88
читать на русском →
німеччина, шольц

Олаф Шольц прокоментував ситуацію із підтримкою правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”, яка досягла найвищого показника за час опитувань.

Про це пише Tagesschau.

“Праві популістські партії існували завжди, в багатьох європейських країнах, в тому числі і в Німеччині”, – сказав Шольц.

За його словами, рецепт боротьби із ними полягає в тому, щоб запропонувати хорошу перспективу майбутнього для країни.

Він також наголосив, що інші партії не можуть мати жодної співпраці із “Альтернативою для Німеччини”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Липня 2023 14:56
7

Виробника Domestos, Rexona та Dove внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
3 Липня 2023 14:10
15

Кінцевою метою є деокупація Криму – Зеленський про завершення війни
3 Липня 2023 12:38
81

Тариф на воду залишиться незмінним
3 Липня 2023 12:27
92

Українські воїни із Javelin знищили російський Ка-52
3 Липня 2023 11:47
105

Окупанти вдарили по Сумах: пошкоджено житловий будинок
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки