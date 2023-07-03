Канцлер Німеччини прокоментував високий рейтинг партії “Альтернативи для Німеччини”

Олаф Шольц прокоментував ситуацію із підтримкою правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”, яка досягла найвищого показника за час опитувань.

Про це пише Tagesschau.

“Праві популістські партії існували завжди, в багатьох європейських країнах, в тому числі і в Німеччині”, – сказав Шольц.

За його словами, рецепт боротьби із ними полягає в тому, щоб запропонувати хорошу перспективу майбутнього для країни.

Він також наголосив, що інші партії не можуть мати жодної співпраці із “Альтернативою для Німеччини”.