Канцлер Австрії на саміті ЄС не був присутній під час погодження санкцій проти Росії

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер був відсутній у залі під час засідання Європейської ради, коли лідери ЄС погоджували 12-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє брюссельське видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

“Канцлер Австрії Карл Негаммер, який затримував прийняття рішення щодо 12-го пакету санкцій проти Росії, не був присутній у залі, коли лідери країн-членів ЄС погоджували санкції”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як стверджують співрозмовники POLITICO, це міг бути збіг обставин, і австрійський канцлер просто вийшов із зали, щоб поговорити з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони.

“Його (канцлера Австрії – ред.) відсутність була іронічною, враховуючи, що раніше того ж дня Віктор Орбан, президент Угорщини, залишив кімнату з лідерами, коли вони прийняли рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС”, – зазначається у повідомленні.