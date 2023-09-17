Канада виділить Україні понад $24 млн на засоби ППО

Канада має намір виділити Україні 33 мільйони канадських доларів (близько 24,3 мільйона американських доларів) на придбання засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє Reuters з посиланням на канадське міністерство оборони.

“Канада виділить 33 мільйони канадських доларів на очолюване Великобританією партнерство, яке закупить обладнання ППО для України”, – процитувало агентство заяву оборонного відомства.

Уточнюється, що ініціатива Великобританії, США, Данії та Нідерландів, до якої приєднується Канада, спрямована на закупівлю сотень ракет ППО малої та середньої дальності, а також пов’язаних із ними систем.