Політика

Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

14 Лютого 2024 17:34
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зброя, канада
Прапор Канади / Ілюстративне фото: Getty Images

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на оборону України.

Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні “Рамштайн”.

За його словами, Канада внесе новий внесок у розмірі 60 млн доларів до Коаліції з нарощування потенціалу військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Блер зазначив, що цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.

“І це на додаток до підтримки, яку ми вже надали для розбудови українського потенціалу F-16”, — сказав він перед засіданням “Рамштайн”.

Блер нагадав, що Канада надає інструкторів, літаки і допоміжний персонал для підготовки пілотів ВПС України у співпраці з Данією і Францією.

“Ця підготовка триватиме від цього місяця до наступного року. Понад 30 українських пілотів F-16 також проходять мовну підготовку в мовній школі Збройних сил Канади”, — зазначив міністр.

За його словами, починаючи з лютого 2022 року, Канада виділила понад 2,4 мільярда доларів на військову допомогу Україні.

“І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Крім того, з 2015 року канадські військовослужбовці підготували понад 40 000 українських військовослужбовців в рамках операції “Unifier”, — сказав Блер.


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