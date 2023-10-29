Політика

Канада пропонує створити коаліцію для повернення депортованих українських дітей

29 Жовтня 2023 16:04
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депортація, формула миру

Під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

Таку ініціативу під час зустрічі на Мальті озвучила делегація Канади, і її підтримали багато країн – учасниць заходу, повідомили в Офісі президента України.

Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA.

“Пропозиція щодо міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації Української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій”, – йдеться у повідомленні.

Російська Федерація продовжує свою неспровоковану брутальну війну проти України. Масова депортація й цілеспрямоване викрадення українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою РФ.

Крім того, нині в російському полоні перебувають тисячі українських військовослужбовців, які потребують допомоги. Росія не надає доступу міжнародним організаціям, як-от ООН і МКЧХ, для моніторингу умов їх утримання.


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